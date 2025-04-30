558 فرصة عمل في السعودية برواتب تصل إلى 30 ألف ريال للمصريين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 05:39 مساءً - أعلن وزير العمل محمد جبران عن توفر 558 فرصة عمل للمصريين في القطاع الهندسي بإحدى شركات المقاولات في السعودية، بمزايا مغرية تشمل الإقامات، التأمين الطبي، وتذاكر الطيران.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، داعيًا الشباب الراغبين للعمل في هذه الوظائف إلى إرسال سيرهم الذاتية عبر البريد الإلكتروني خلال 5 أيام.

تشمل الوظائف المطلوبة:

مهندس ميكانيكي وكهربائي: براتب 4000 ريال سعودي، مع خبرة من 5 إلى 8 سنوات.

فني أجهزة وهندسة كهربية: براتب 2500 ريال سعودي، مع خبرة من 3 إلى 8 سنوات.

كما توفر الشركة العديد من الامتيازات مثل تجديد الإقامات، نقل الكفالة، وتوفير تأمين طبي.

يشترط أن لا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا للمهندسين و26 عامًا للفنيين، مع ضرورة الإلمام باللغة الإنجليزية ورخصة قيادة.

تمت إتاحة هذه الفرص لتحسين وضع السوق السعودي في مجال الهندسة، ويمكن للمهتمين التقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص