صحنايا تحت النار.. إسرائيل تلعب ورقة الدروز في سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:37 مساءً - في خضم الفوضى الأمنية التي لا تزال تضرب سوريا، هجوم دموي جديد يهزّ منطقة صحنايا بريف دمشق، راح ضحيته 11 شخصاً بين مدنيين وعناصر أمن.

الهجوم الذي استهدف حاجزاً للأمن العام جاء منسقًا بين مجموعات مسلحة انتشرت في الأراضي الزراعية، لتطلق النار بشكل عشوائي، مما دفع السلطات السورية لشن حملة تمشيط واسعة.

لكن المفاجأة لم تكن في الهجوم بحد ذاته، بل في البيان الإسرائيلي الذي تبعه، والذي أعلن تنفيذ ضربة عسكرية تحت ذريعة "حماية الدروز" من تهديدات متطرفة.

تصريحات تل أبيب لم تقف عند حدود الدفاع، بل حملت نبرة تحذير واضحة للنظام السوري، مؤكدة أن إسرائيل ستستمر بلعب دور الحامي للطائفة الدرزية.

التحرك الإسرائيلي أثار تساؤلات، خاصة في ظل الانقسام داخل الطائفة الدرزية نفسها بين مؤيد للتقارب مع دمشق ورافض لأي تدخل خارجي، ما تجلى في التظاهرات الحاشدة في السويداء ضد التصريحات الإسرائيلية.

وبينما يتصاعد التوتر، تسعى إسرائيل لفرض نفسها كوصي على الدروز، فيما تحاول الحكومة السورية استعادة السيطرة على مناطق الجنوب وسط مشهد يزداد تعقيدًا.