مذكرة تعاون جديدة بين الإمارات ومصر بخصوص الفضاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للفضاء، ولقد جاء هذا التوقيع خلال فعاليات عقدت في القاهرة.

يُعدُّ هذا الاتفاق الجديد مؤسسًا لتعاون عملي في مجالات حيوية مثل الاتصالات الفضائية، الاستشعار عن بُعد، والتقنيات الناشئة، مع التزام واضح بدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا الفضائية.

أوضح هذا التعاون توجهًا نحو استثمار الفضاء كأداة لتجاوز التحديات الاقتصادية والبيئية في المنطقة.

تجد الإمارات في هذا التعاون الذي تم مع مصر فرصة لتعزيز موقعها الريادي، كما تسعى مصر لتفعيل البنية التحتية التي بنتها مؤخرًا، خاصة مدينة الفضاء ومقر وكالة الفضاء الأفريقية، التي أنشأت من خلال شراكات إقليمية ودولية.