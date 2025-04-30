الإمارات تحبط مؤامرة تهريب أسلحة إلى السودان وتكشف أدوارًا خطيرة لشخصيات بارزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - أعلنت دولة الإمارات عن إحباط محاولة سرية لتهريب أسلحة وذخائر إلى السودان، في عملية وُصفت بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وكشفت التحقيقات عن تورط خلية يقودها مدير المخابرات السوداني السابق، صلاح قوش، في تنظيم صفقات تسليح غير قانونية داخل الأراضي الإماراتية.

ووفقًا للنيابة العامة، جاءت هذه التحركات بطلب مباشر من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ما يسلط الضوء على أبعاد خطيرة للصراع الدائر في السودان، ويثير تساؤلات حول الدعم غير المعلن لأطراف النزاع.

صلاح قوش، المعروف بكونه مهندس المنظومة الأمنية في عهد البشير، يلاحقه تاريخ من الانتهاكات الجسيمة، وعلاقات مشبوهة بأجهزة استخبارات أجنبية، أبرزها الـ CIA بعد الإطاحة بالبشير، توارى قوش عن الأنظار، لكن العملية الأخيرة أعادت اسمه إلى الواجهة وسط مطالبات دولية بالمحاسبة.