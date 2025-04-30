خبير عقاري: قرار رسوم الأراضي البيضاء يوفر فرص عمل للشباب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - أعلن الخبير العقاري ماجد الحارثي أنه يحيي المملكة على اتخاذ قرار الرسوم على الأراضي البيضاء، وأوضح لمتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي المميزات التي يحويها هذا القرار.

أكد الحارثي أن القرار هذا سيمنع المحتكرين من السيطرة على الأراضي، وعدم دفع أي رسوم حيالها، فكل مَنْ تزيد الأراضي لديه عن ٥ فدان، فعليه أن يدفع الرسوم المطلوبة.

وأضاف أن هذه الأراضي ستنهض ويتم عمل العديد من الاستثمارات، والقضاء على المساحات البيضاء الفارغة التي تُحدث تشوه بصري، وبالتالي هذا سيوفر فرص عمل جديدة للشباب.