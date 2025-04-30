السعودية تسحر زوّار دبي برؤية سياحية جديدة وتستعرض لمحات من كأس العالم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - في قلب الحدث السياحي الأضخم في المنطقة، تألّقت السعودية في اليوم الثاني من معرض سوق السفر العربي 2025 بدبي، كاشفة عن ملامح جديدة لرؤيتها السياحية الطموحة.

شارك أكثر من 50 شريكاً من منظومة السياحة السعودية ليقدّموا مشهداً متكاملاً عن تنامي القطاع، من وجهات صيفية ساحرة إلى فرص استثمارية واعدة.

حيث جناح المملكة خطف الأنظار بتجاربه اللافتة والعروض، مع استعراض لقطات من الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2034، حيث ذلك يوضِّح مكانة السعودية في السياحة.

وبين أنفاق بصرية غامرة وصفقات مباشرة، أكدت المملكة على حضورها القوي في الأسواق العالمية، واضعة الزائر أمام مشهدٍ سياحيٍّ متجدّد لا يعرف التكرار.