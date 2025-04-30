”الموارد البشرية” تسحب تراخيص وتوقف مكاتب استقدام خالفت القواعد التنظيمية خلال الربع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج حملاتها الرقابية على قطاع الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير القطاع، ورفع كفاءته، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأعلنت الوزارة عن سحب تراخيص خمسة مكاتب استقدام، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بقواعد مزاولة النشاط وتقديم الخدمات العمالية، فضلاً عن الإخفاق في تحقيق الحد الأدنى من معايير الأداء المعتمدة، وعدم الامتثال لاشتراطات مراكز الإيواء، رغم منحها مهلة لتصحيح أوضاعها دون استجابة.

كما أوقفت الوزارة نشاط عشرة مكاتب استقدام أخرى، نتيجة تأخرها في معالجة شكاوى العملاء المتعلقة بإعادة المبالغ، بالإضافة إلى مخالفات تنظيمية في آلية الإيواء وعدم الالتزام بالقواعد المحددة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع مكاتب وشركات الاستقدام بالضوابط النظامية لممارسة النشاط، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر الرقم الموحد لخدمة "مساند" (920002866)، أو من خلال التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.