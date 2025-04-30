لبنان يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية.. وتعيين مايكل ليني رئيسًا للجنة الخماسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 01:32 مساءً - أفاد مراسل من بيروت، بتعيين الجنرال مايكل ليني رئيسًا جديدًا للجنة الخماسية المكلّفة بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خلفًا للجنرال جاسبر جيفرز، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود التهدئة على الحدود الجنوبية.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الجيش يواصل تنفيذ عملياته لضبط الأمن، عبر مصادرة الأسلحة وإزالة المظاهر المسلحة، لاسيما في جنوب الليطاني.

وشدد عون على ضرورة تفعيل دور لجنة المراقبة الدولية، داعيًا إلى تحرك فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وانسحابها من التلال الخمس المحتلة، بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجيش يقوم بمهامه بشكل كامل في مختلف المناطق.