طلائع الحجاج تصل المدينة المنورة وسط ترحيب رسمي واستعدادات شاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:35 مساءً - شهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صباح اليوم، وصول أولى رحلات الحجاج القادمين من الخارج، إيذانًا بانطلاق موسم الحج لهذا العام، وسط أجواء تنظيمية مشهودة وإجراءات استثنائية تُجسد حرص المملكة على رعاية ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى لوصولهم.

وكانت أولى الرحلات القادمة من مدينة حيدر أباد الهندية، وعلى متنها 262 حاجًا، حيث جرى استقبالهم بحفاوة بالغة من قبل ممثلين عن مختلف القطاعات، تقدمهم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، الدكتور عبدالعزيز وزان، إلى جانب السفير الهندي لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة.

الاستقبال لم يكن عاديًا؛ فبين الورود والهدايا التذكارية، وتيسير إجراءات الوصول دون تأخير، عكست الأجواء روح الاهتمام التي تضعها الجهات السعودية ضمن أولوياتها في كل موسم، لتوفير تجربة روحانية وإنسانية متكاملة للحجاج.

في السياق ذاته، باشرت الجهات العاملة في القطاع الخدمي والتشغيلي تنفيذ خططها الميدانية، لتأمين سلاسة حركة الحجاج داخل المطار وخارجه، وتيسير انتقالهم إلى أماكن إقامتهم المُجهزة بكافة المستلزمات، فضلًا عن توفير الدعم الطبي والإرشادي والخدمات اللوجستية اللازمة.