مسئول سعودي: الأمير بن سلمان يأمرنا بمناقشة ملف التعاون الاستثماري مع مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:35 مساءً - استقبل اليوم الأربعاء ٢٩ إبريل رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، محمد التويجري الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، بالإضافة إلى حضور عدد من المسئولين من الجانبين.

رحب مدبولي بالأشقاء، وبتواجدهم داخل مصر، وأكد على ضرورة التعاون بين البلدين، مع أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما أكد مدبولي على كون مصر تطمح في أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات داخل البلاد، وأنه يتم على الدوام وضع التسهيلات الممكنة للمستثمرين في مصر.

أعلن التويجري على أن الأمير محمد بن سلمان يؤكد على ضرورة التعاون المشترك بين البلدين، والحرص على تمرير هذا الملف خلال المجلس التنسيقي، وأن السعودية تجد أنه لا يوجد أفضل من مصر لتحقيق المزيد من الاستثمارات.