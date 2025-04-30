بداية من اليوم.. يُحظر على المقيمين في السعودية العمل بهذه المهن... ما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:35 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية قرارًا رسميًا في مساء الأمس الثلاثاء الموافق ٢٩ إبريل، وهو العمل على توطين ٤ مهن، وعدم السماح للمقيمين داخل السعودية العمل في هذه المهن.

جدير بالذكر أن العمل بهذا القرار بدأ من يوم الخميس الماضي الموافق ١٧ إبريل، وبداية من اليوم سوف يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال أي مخالف لهذا القرار.

تأتي هذه القرارات بناء على رغبة المملكة في جعل العمالة السعودية أعلى من عمالة الأجانب في البلاد، ولذلك بدأت منذ عام ٢٠٢٢ بتوطين المهن، وسعودة المهن، ورفع نسبة العاملين من السعوديين في هذه المهم.

أما بخصوص المهن التي تم سعودتها في هذا القرار، فهي ما يلي:

مهنة الأشعة.

مهنة التغذية العلاجية.

مهنة العلاج الطبيعي.

مهنة المختبرات الطبية.

أما بالنسبة لأجور السعوديين بعد التمكن من التوطين في هذه المهن بالكامل، فيكون الأجر في المرحلة الأولى، كالتالي: