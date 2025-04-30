الزيتون التونسي يحتل المرتبة الأولى أمام ١٣ دولة في العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:35 مساءً - شاركت تونس في الدورة الثالثة للمسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون البكر، وأحتلت تونس المرتبة الأولى من بين كل الدول التي شاركت من العالم أجمع، فهو ممتاز من حيثُ الجودة والأفضل صحيًا.

حصلت تونس على ٧٩ ميدالية في هذه المسابقة، على الرغم من وجود ما يقرب من ١٥٠ شركة زيت متواجدة خلال هذه المسابقة، بالإضافة إلى مشاركة ١٣ دولة من جميع أنحاء العالم.

تفوق زيت الزيتون التونسي على الزيت الأسباني واليوناني، فتوزعت الجوائز كالآتي:

٥٦ ميدالية ذهبية وذلك لجودة زيت الزيتون التونسي.

١٩ ميدالية ذهبية لاندراج زيت الزيتون تحت الزيوت الصحية.

٤ ميداليات فضية أخرى.

تحتوي هذه المسابقة على عدد ١٢ خبير دولي من أسبانيا، واليونان، وتركيا، وإيطاليا، والجزائر، والأرچنتين، وتونس