بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام بـ 16.70 نقطة، أي ما يعادل 0.21 في المئة، ليبلغ مستوى 7917.92 نقطة.
وتم تداول 620 مليون سهم عبر 25233 صفقة نقدية بقيمة 112.19 مليون دينار (نحو 343.3 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 16.98 نقطة، أي بنسبة 0.24 في المئة، ليبلغ مستوى 7202.05 نقطة من خلال تداول 475 مليون سهم عبر 15914 صفقة نقدية بقيمة 54.6 مليون دينار (نحو 167 مليون دولار).. بينما أضاف مؤشر السوق الأول 25.93 نقطة، بنسبة بلغت 0.31 في المئة، ليبلغ مستوى 8487.68 نقطة من خلال تداول 144.9 مليون سهم عبر 9319 صفقة بقيمة 57.5 مليون دينار (نحو 175.9 مليون دولار).
وكسب مؤشر (رئيسي 50)، 0.14 نقطة ليبلغ مستوى 7116.09 نقطة من خلال تداول 396 مليون سهم عبر 13062 صفقة نقدية بقيمة 48.4 مليون دينار (نحو 148.10 مليون دولار).
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