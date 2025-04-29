مصر للطيران للشحن……تجديد اعتماد دولي في مجال نقل الأدوية عالية الحساسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:33 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن تجديد اعتمادها لشهادة IATA CEIV Pharma الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والتي تُمنح للشركات التي تلتزم بالمعايير العالمية لنقل المستحضرات الطبية شديدة الحساسية للوقت ودرجة الحرارة.

ولقد جاء هذا التجديد بعد مراجعة دقيقة لكفاءة العمليات والإجراءات المتبعة في نقل هذا النوع من الشحنات، ما يؤكد التزام الشركة بالاحترافية والدقة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذا الاعتماد الدولي يُمثل اعترافًا عالميًا بقدرة مصر للطيران على تقديم خدمات شحن دوائي موثوقة وآمنة، سواء عبر الطائرات المخصصة للبضائع أو في عنابر الشحن لطائرات الركاب.

وأشاد بالكوادر الفنية والإدارية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشهادات تمنح الشركة دفعة قوية نحو المزيد من التوسع والتفوق في الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جهته، أوضح الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس شركة الشحن الجوي، أن مراجعة الاعتماد شملت عدة جوانب، من بينها كفاءة سلاسل التبريد، واستعداد المعدات، ودقة أنظمة المراقبة، بالإضافة إلى برامج التدريب المكثفة التي حصل عليها الموظفون المختصون، وأضاف أن المحطات الداخلية والخارجية خضعت لتقييم شامل لضمان جاهزيتها الكاملة في التعامل مع الشحنات الطبية وفق المعايير المعتمدة دوليًا.

كما لفت الطحطاوي إلى أن هذا النجاح يُمهّد الطريق أمام الشركة للحصول على اعتمادات إضافية تشمل التعامل مع البطاريات الليثيوم، والمنتجات القابلة للتلف مثل الزهور والفواكه والخضروات، إلى جانب نقل الحيوانات الحية، وهو ما يعزز من تنوع الخدمات ويُرسّخ موقع مصر للطيران كشريك استراتيجي موثوق في مجال الشحن المتخصص.