قمة بغداد المرتقبة.. دعم مصري وثقة عراقية نحو وحدة عربية أقوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:33 مساءً - في اتصال هاتفي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد الجانبان على أهمية إنجاح القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في بغداد يوم 17 مايو.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك، معربًا عن ثقته في قدرة العراق على قيادة الجهود الإقليمية في ظل تحديات دقيقة تمر بها المنطقة.

من جانبه، أعرب السوداني عن تقديره لهذا الدعم، مؤكدًا سعي بلاده لتحقيق توافق عربي حقيقي، لا سيما تجاه القضية الفلسطينية.

الحديث لم يقتصر على القمة، بل شمل أيضًا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والنقل والبنية التحتية، بما يعكس طموحات الشعبين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، مع تركيز خاص على غزة وسوريا، حيث شدد الطرفان على أهمية وقف التصعيد، وحماية وحدة الأراضي، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، في ظل رؤية عربية موحدة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.