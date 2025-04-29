مجلس الضمان الصحي يوضح خطوات إصدار التأمين الطبي للزوار خلال موسم الحج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:32 مساءً - مع اقتراب موسم الحج لعام 2025، قامت السلطات السعودية بالتشديد فيما يخص ضرورة الحصول على تأمين طبي ساري المفعول لكل الزائرين، وهذا يعد شرط أساسي لدخول المملكة، وأوضح مجلس الضمان الصحي طريقة استخراج التأمين الطبي للزوار وهي:

الدخول مباشرة إلى منصة التأشيرات.

ومن ثم إرفاق المعلومات الشخصية المطلوبة.

اختيار شركة التأمين المرخصة.

تسديد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا.

الجدير بالذكر أن التأمين يغطي الحالات الطارئة فقط، مثل العلاج بالمستشفيات والولادة الطارئة، بحد أقصى 100 ألف ريال.

وتتفاوت أسعار التأمين حسب عدد الأفراد، الأعمار، مدة الإقامة، والشركة المقدمة للخدمة، وينصح بمقارنة العروض المتاحة عبر المنصات الرسمية.