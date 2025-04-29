الخارجية الفلسطينية تُعرب عن دعمها لإسبانيا والبرتغال وفرنسا بعد أزمة الكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 06:32 مساءً - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تضامنها الكامل مع كل من إسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، عقب أزمة انقطاع الكهرباء المفاجئة التي اجتاحت الدول الثلاث أمس الإثنين، وأثارت حالة من الارتباك في مناطق متفرقة.

وفي بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، عبرت الوزارة عن تقديرها للجهود التي بُذلت لاحتواء الموقف، مهنئة الحكومات الثلاث على سرعة تعاملها مع الأزمة وعودة الاستقرار في وقت قياسي، كما أعربت عن أمنياتها باستمرار الأمن والاستقرار والتقدم لتلك الدول الصديقة.

الجدير بالذكر أن عدة مناطق في إسبانيا والبرتغال وفرنسا كانت قد تعرضت لانقطاع مفاجئ وغير معتاد في التيار الكهربائي يوم أمس، ما أثار تساؤلات حول أسبابه وفتح الباب أمام تحليلات فنية وأمنية متعددة.