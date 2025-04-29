جبالي يوجه رسالة تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال: ”بكم تنهض الأوطان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:31 مساءً - وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة تهنئة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد العمال، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في دعم الطبقة العاملة وتقدير جهودها في بناء الدولة.

وفي تهنئته، عبّر جبالي عن تقديره العميق للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن النجاحات الاقتصادية والتنموية التي شهدتها مصر جاءت ثمرة للعمل الدؤوب والتفاني من أبناء الوطن، وعلى رأسهم عمال مصر الأوفياء.

وأضاف أن التحديات التي مرت بها الدولة لم تكن سهلة، لكن الإرادة السياسية الحكيمة والعمل المتواصل جعلا من الأمل واقعًا ملموسًا، مشيدًا بما يوليه الرئيس من اهتمام بتطوير بيئة العمل وتعزيز الإنتاج والنهوض بأوضاع العمال في مختلف القطاعات.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن عيد العمال هو مناسبة للاعتزاز بالعطاء الوطني، معربًا عن تمنياته بأن تظل مصر قوية بأبنائها، مزدهرة بجهود عمالها، وماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق.