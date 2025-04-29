الحج بتصريح فقط .. السعودية تفتح باب الردع بالغرامات والترحيل للمخالفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:33 مساءً - مع اقتراب موسم الحج لعام 2025، شددت المملكة العربية السعودية إجراءاتها لضمان أمن وسلامة الحجاج، معلنة سلسلة عقوبات صارمة بحق كل من يتجاوز الأنظمة الرسمية للحج دون تصريح.

الداخلية السعودية أوضحت أن أي شخص يُضبط يؤدي الحج أو يحاول الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة من دون تصريح، خصوصاً حاملي تأشيرات الزيارة، سيواجه غرامات تصل إلى 20 ألف ريال، ومن يشارك في هذه المخالفات سواء بالتأشيرات أو إخفاء المخالفين فعقوبته تبلغ 100 ألف ريال.

كما نص القرار على ترحيل المتسللين من المقيمين خارج المملكة، مع حظر دخولهم لمدة عشر سنوات ، وفي خطوة حازمة أخرى، ستُصادر أي وسيلة نقل يثبت استخدامها في تسهيل الوصول غير النظامي إلى مكة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المتعاونين معه.

تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على انسيابية الحج وسلامة ضيوف الرحمن، تحت شعار واضح :