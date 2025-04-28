أحمد الشرع: إسرائيل ملزمة بوقف قصفها وتدخلها العسكري داخل الأراضي السورية فورًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 09:32 مساءً - قال أحمد الشرع الرئيس السوري، أثناء لقائه مع كوري ميلز السيناتور الأمريكي، أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بوقف تدخله العسكري وقصفه على الأراضي السورية فورًا، مؤكد على أن الانتهاكات الإسرائيلية تضعف أي فرص أو محاولات لتحقيق السلام في المنطقة.

وشدد الشرع أنه لن يفتح أي مجال لعقد أي صفقات سلام مع إسرائيل قبل أن تنسحب من الأراضي العربية التي تحتلها بشكل كامل.

وجاءت تلك التصريحات بالتزامن مع زيادة التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، إذ جدد جيش الاحتلال هجماته على أراضي سوريا، في ظل تزايد الدعوات الدولية لضبط النفس منعًا لتفاقم الأوضاع العسكرية بصورة أبشع.