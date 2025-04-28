وزارة الداخلية تعلن عن عقوبات مالية لمرتكبي مخالفات الحج دون تصريح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 08:34 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل العقوبات المقررة بحق الأشخاص الذين يخططون أو يحاولون أداء مناسك الحج دون تصريح، وذلك في إطار استعدادات المملكة لموسم الحج 1446 هـ وضمان سلامة الحجاج وتيسير أدائهم للفريضة بأمان وراحة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي على الأشخاص الذين يتم ضبطهم أثناء محاولتهم أداء الحج دون تصريح، وكذلك على حاملي تأشيرات الزيارة من جميع أنواعها الذين يدخلون مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو يبقون فيها، خلال الفترة ما بين اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

كما تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 100,000 ريال سعودي على من يقوم بتقديم طلبات تأشيرات زيارة لأشخاص حاولوا أداء الحج أو دخول مكة والمشاعر المقدسة دون تصريح، وكذلك على من يساعد هؤلاء الأشخاص سواء بالنقل أو الإيواء في الفنادق، الشقق، أو أماكن الإيواء الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة على فرض عقوبات إضافية على المتسللين والمخالفين تشمل الترحيل إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، كما يتم تقديم طلب للمحكمة المختصة لمصادرة وسائل النقل التي يتم استخدامها لنقل المخالفين خلال هذه الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفين يمكنهم الطعن في قرارات العقوبات المالية أمام لجنة مختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، ولهم الحق في تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية في حال عدم قبول الطعن أمام اللجنة.

وشددت وزارة الداخلية على جميع المواطنين والمقيمين وحاملي تأشيرات الزيارة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لموسم الحج، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في منطقة مكة المكرمة لضمان تطبيق الأنظمة وحماية سلامة الحجاج.