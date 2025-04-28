أمير القصيم يشيد بتبرع ولي العهد لمؤسسة ”سكن” لدعم الأسر المحتاجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 08:34 مساءً - أعرب أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن عميق تقديره للمساهمة السخية التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتبرعه بمليار ريال لصالح مشروع الإسكان التنموي التابع لمنصة "جود الإسكان"، الذي يهدف إلى دعم الأسر المستحقة في المملكة.

وأشار الأمير فيصل إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد لتحسين مستوى حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، موضحًا أن هذا التبرع سيساهم بشكل مباشر في تمكين الأسر ذات الاحتياج من تملك منازلها الخاصة، مما يعزز من الاستقرار الأسري ويسهم في تحسين حياتهم.

وأضاف أمير منطقة القصيم أن المبادرات المتواصلة من سمو ولي العهد في قطاع الإسكان تجسد التزامه العميق في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين وتوفير الظروف الملائمة لهم.

واختتم تصريحه بدعاء الله أن يديم على سمو ولي العهد الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة ويعزز من تقدمها وازدهارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين.