دوت الخليج -

ارتفاع الأسهم الآسيوية

ارتفعت الأسهم الآسيوية في بداية أسبوع حذرة، وسط ترقب لإشارات تفيد بحدوث تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول آسيوية، بالإضافة إلى إمكانية إقرار الصين للمزيد من إجراءات التحفيز للاقتصاد. ارتفاع الأسهم الآسيويةارتفعت الأسهم الآسيوية في بداية أسبوع حذرة، وسط ترقب لإشارات تفيد بحدوث تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول آسيوية، بالإضافة إلى إمكانية إقرار الصين للمزيد من إجراءات التحفيز للاقتصاد. صعد المؤشر الإقليمي بنسبة 0.6%، مدفوعاً بارتفاع أسواق الأسهم اليابانية والأسترالية، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5% في التداولات الآسيوية. تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% مع قيام المتداولين بتصفية مراكزهم، بعد مؤشرات على أن ارتفاع المعدن النفيس ربما يكون تجاوز الحد، وبسرعة كبيرة. كما استقرت سندات الخزانة الأميركية والدولار وفق وكالة بلومبرغ.

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