مواطنون يشكون من قفزة مفاجئة في أسعار حليب الأطفال بالأردن.. ومطالبات بالتدخل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 06:35 مساءً - تصاعدت شكاوى عدد من المواطنين في الأردن خلال الأيام الماضية بسبب الزيادة الملحوظة في أسعار حليب الأطفال الرضع، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها بعض الأسر.

حيث ارتفع سعر عبوة الحليب من 5.4 دينار إلى 6.8 دينار، قبل أن يسجل ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 7.2 دينار خلال فترة قصيرة، واعتبر الأهالي أن هذا الارتفاع المفاجئ يمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر، ولا سيما ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذا المنتج كغذاء أساسي لأطفالهم الرضع.

وأوضح بعض أصحاب الصيدليات أن زيادة الأسعار جاءت بناءً على تعليمات من الشركة المنتجة للحليب، مؤكدين أن تحديد السعر الجديد تم بشكل مركزي وليس بقرار محلي.

وطالب المواطنون الجهات الرقابية المختصة بسرعة التدخل لمراجعة أسباب هذه الزيادة، والتحقق مما إذا كانت الأسعار الجديدة مبررة أو تتضمن مبالغة غير مبررة، حفاظًا على حقوق المستهلكين، وضمان عدم استغلال حاجة المواطنين للمنتج.