استعدادات مكثفة بالرباط لافتتاح برج محمد السادس.. صرح يروي قصة الحداثة المغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 06:35 مساءً - تتحول أنظار المغاربة نحو العاصمة الرباط، حيث تتواصل على قدم وساق الاستعدادات النهائية لإطلاق برج محمد السادس، المشروع العمراني الأضخم الذي بات جاهزًا ليحكي قصة المغرب الحديث بين ضفتي نهر أبي رقراق.

مصادر مطلعة أكدت أن عمليات التنظيف والتجهيز جارية بوتيرة متسارعة، إذ يواصل العمال والفنيون العمل على مدار الساعة لصقل الواجهات الزجاجية الشاهقة، وتنسيق المساحات الخارجية بعناية تليق بهذا المعلم الفريد، إلى جانب إجراء مراجعات تقنية دقيقة لكافة مرافق البرج.

البرج الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية من الملك محمد السادس، لا يُعتبر مجرد بناء شاهق، بل رمزًا يجمع بين الأصالة المغربية ونبض المعمار العصري، ما يجعله إضافة نوعية عمرانية في الرباط وإحدى أبرز علامات التطور الحضري في المملكة.

ويُرتقب أن يشكل برج محمد السادس محطة جذب سياحية واستثمارية كبرى، ويُكرس مكانة العاصمة كواجهة مغربية حديثة.