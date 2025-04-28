تقلبات جوية في الأردن هذا الأسبوع.. الأرصاد تحذر من الغبار والأمطار المفاجئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 06:35 مساءً - تشهد المملكة الأردنية خلال الأيام القليلة المقبلة طقسًا متقلبًا بين الاعتدال والاضطراب الجوي، وسط تحذيرات من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار واحتمالية نزول السيول شرق البلاد.

أفادت دائرة الأرصاد الجوية أن أجواء يوم الإثنين ستكون معتدلة بوجه عام، مع بقاء نزول نقط من الأمطار فوق المناطق الشرقية، خاصة البادية الشمالية الشرقية، مصحوبة أحيانًا بالعواصف الرعدية، وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية التي قد تثير الغبار، مما يستدعي الحذر خصوصًا في المناطق الصحراوية.

اعتبارًا من الأربعاء تتأثر المملكة بكتلة هوائية خماسينية قادمة من الصحراء الكبرى، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت لتتجاوز المعدلات العامة بحدود 8 إلى 10 درجات مئوية.

ويغلب على الطقس الحر البسيط في معظم المناطق، بينما تصبح الأجواء حارة بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتوقعت الدائرة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، مما قد يؤدي إلى انعدام الرؤية أحيانًا على الطرق الخارجية.

وفي يوم الخميس، تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع طقس معتدل وفرص متفرقة لهطول مطر خفيف مع استمرار تأثير الغبار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وأكد على ضرورة:

تدني أو انعدام الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الغبار الكثيف. مخاطر تشكل السيول المفاجئة شرق المملكة نتيجة الأمطار المحلية. ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الربو والحساسية. توخي الحذر عند القيادة خاصة مع احتمالية انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

ولقد دعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية أول بأول، والتقيد بالإرشادات الصادرة لضمان السلامة العامة.