تركي آل الشيخ يحتفل بإنجازات هيئة الترفيه في دعم رؤية السعودية 2030

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 05:25 مساءً - عبّر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بما حققته الهيئة خلال عام 2024، مشيدًا بالدور الحيوي الذي أسهمت به في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، أشار آل الشيخ إلى الأرقام القياسية التي سجلتها الهيئة، موضحًا أن قطاع الترفيه شهد قفزات نوعية بفضل تنظيم واستقطاب فعاليات متنوعة شملت مختلف مناطق ومدن المملكة، بما يتماشى تطلعات رؤية 2030.

وفي سياق آخر، عبّر تركي آل الشيخ عن امتنانه العميق لقيادة المملكة بعد تعيينه مؤخرًا رئيسًا للاتحاد السعودي للملاكمة، ووجّه رسالة عبر حسابه على "فيسبوك" شكر فيها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياه بـ"عراب الرؤية وقائد الإلهام"، مشددًا على التزامه بخدمة الوطن والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدّم آل الشيخ شكره إلى اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مثنيًا على دعمها وثقتها الدائمة، ومؤكدًا عزمه على المضي قدمًا في تعزيز مكانة الرياضة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.