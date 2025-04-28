إعلان الفائزين في مهرجان الشارقة القرائي للأطفال ٢٠٢٥

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 03:31 مساءً - أعلن مهرجان الشارقة القرائي للطفل ٢٠٢٥ عن الفائزين بجوائز معرض رسوم كتب الطفل، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

حيثُ حصد في المركز الأول الفنان المكسيكي لويس ميجيل سان في سينتي أولي فيروس، وجاءت الإيطالية كريستينا بيرو بان في المركز الثاني، بينما حلت الكورية الجنوبية شين آمي ثالثة، مؤكدين أن الفن لغة تتجاوز كل الحدود.

أما بالنسبة للفنانين العرب، فلقد أضاء الفنان المصري هاني صالح المنصة بفوزه بجائزة تشجيعية تقديرًا لموهبته، إلى جانب فنانين من فنلندا وإيران، مما يعكس استمرار التألق المصري في مجال الفنون البصرية وأدب الطفل.

لم تقتصر فعاليات المهرجان على الجوائز فقط، بل تم تقديم تجارب مبتكرة مثل: متحف صناع المستقبل، بالإضافة إلى معرض شيرلوك هولمز، مع وجود ورش فنية وعلمية متنوعة شجعت الأطفال على الإبداع والاستكشاف.