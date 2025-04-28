أزمة غذاء حادة في غزة .. برنامج الأغذية العالمي يعلن عن فراغ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 02:26 مساءً - بالنظر إلى استمرار إغلاق المعابر الحدودية، أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الاثنين عن وصول مخزونه الغذائي في قطاع غزة إلى نقطة الصفر، وأوضح البرنامج أن حياة مليون شخص داخل القطاع تعتمد بشكل كامل على الإغاثة الغذائية، مؤكدا على الحاجة الملحة لدخول المساعدات الغذائية الفورية إلى غزة.

وكان البرنامج قد صرح للصحفيين يوم الجمعة الماضي بأنه لم تشهد غزة دخول أي إمدادات إنسانية أو تجارية منذ ما يزيد عن سبعة أسابيع، وذلك بسبب الإغلاق المستمر لكافة المعابر الحدودية الرئيسية.

وأضاف البيان أن هذا الإغلاق هو الأطول على الإطلاق الذي يشهده القطاع الأمر الذي يزيد من حدة الهشاشة التي تعاني منها الأسواق والأنظمة الغذائية.

وأشار البرنامج إلى أنه قام بتسليم آخر ما تبقى لديه من مواد غذائية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، محذرا من أن هذه المطابخ ستعاني من نفاد كامل للإمدادات الغذائية خلال الأيام القادمة.