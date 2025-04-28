الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يهنئ الأميرة رجوة بمناسبة عيد ميلادها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 02:26 مساءً - في لفتة دافئة ومعبرة، نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورة تجمعه بالأميرة رجوة الحسين عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بمناسبة عيد ميلادها، حيث أرفق الصورة بتعليق قال فيه:

"الغالية أم الغالية.. كل عام وأنتِ نور حياتنا أنا وإيمان".

بهذه الكلمات أظهر الأمير الحسين عمق العلاقة التي تجمعه بزوجته، معبرًا عن حبه لها ولعائلته الصغيرة.

تُعتبر الأميرة رجوة الحسين، التي وُلدت في مدينة الرياض في 28 أبريل 1994، شخصية محورية في الحياة الملكية الأردنية، فهي ابنة المرحوم خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري، وعُرفت الأميرة رجوة بذكائها وثقافتها الواسعة، فهي لم تقتصر على حياتها العائلية فحسب، بل سعت أيضًا لتحقيق إنجازات علمية.

وفيما يتعلق بتحصيلها العلمي، أكملت الأميرة رجوة دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، ثم قررت متابعة تعليمها العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتحقت بكلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك، حيث أظهرت تفوقًا أكاديميًا ملحوظًا.

كما حصلت على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة، مما يعكس تنوع اهتماماتها وتطلعاتها المهنية.

أما فيما يتعلق بحياتها العاطفية، فقد عُقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة في 1 يونيو 2023، ليبدأ فصل جديد من حياة العائلة المالكة في الأردن، ورُزق الزوجان في 3 أغسطس 2024 بالأميرة إيمان بنت الحسين، مما أضاف لمسة من السعادة والفرح في القصر الملكي.

تستمر الأميرة رجوة في تعزيز دورها كرمز للمرأة الأردنية والعربية، من خلال مشاركاتها في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب التزامها العميق بتطوير القطاع الثقافي والتعليم في الأردن.