السيسي والبرهان يرسخون ركائز السلام.. خارطة طريق مصرية لاستقرار السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 11:26 صباحاً - في صباح اليوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025 استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويأتي هذا في إطار الرغبة الثنائية في تعزيز التعاون المشترك مع دعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية في السودان.

وأقرت الرئاسة عبر بيان رسمي لها أن اللقاء تحدث عن طرق الدفع بالعلاقة بين البلدين في اتجاه واسع، بجانب الشورى فيما يخص عدد القضايا الإقليمية التي لها اهتمام مشترك.

وبالحديث في سياق آخر، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا برئيس البرلمان لازلو كوفير المجري، وكان هذا بحضور رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، وثمن الزعيمان الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والمجر واكدوا على حرص البلدين في مواصلة التنسيق البرلماني وتطوير التعاون المشترك الاقتصادي بينهم.

وقد أشاد السيسي بجهود المجر الداعمة لمواقف مصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن هذا التنسيق يعزز مصالح البلدين ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما استعرض الرئيس في اللقاءين موقف مصر الداعي إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع التركيز على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واستمرار عملية تبادل الأسرى لضمان التهدئة وحماية المدنيين.

كما أشاد كل من البرهان وكوفير بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في معالجة القضايا الإقليمية، لا سيما جهودها لإرساء الأمن والاستقرار ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.