الرئيس السوري أحمد الشرع يحذر قسد من المساعي الفيدرالية….والسبب؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 08:25 مساءً - حذر الرئيس السوري أحمد الشرع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من محاولاتها لإقامة نظام فيدرالي في شمال شرقي البلاد، مؤكداً أن هذه التحركات تتناقض مع الاتفاقات الأخيرة وقد تؤدي إلى تقويض وحدة الأراضي السورية.

في بيان رسمي صادر عن الرئاسة السورية، أكد الشرع أن دمشق ترفض أي محاولات لإنشاء كيانات مستقلة تحت مسمى الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق شامل بين جميع الأطراف الوطنية، محذرًا من أن هذه السياسات قد تزيد من الانقسامات الداخلية وتعيق جهود الحل السياسي.

كما أعرب عن قلقه من محاولات تغيير التركيبة السكانية في بعض المناطق التي تسيطر عليها قسد، مشددًا على أن هذه السياسات تهدد النسيج الاجتماعي السوري وتعرقل الاستقرار في البلاد، واعتبر أن تعطيل قسد لعمل مؤسسات الدولة في تلك المناطق يعد تهديدًا للسيادة الوطنية.

التحذير يأتي في وقت حساس بعد توقيع اتفاق في مارس الماضي بين الرئيس الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، والذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن هيكل الدولة السورية.