فرص جديدة في قطاع النقل….إعلان القبول المبدئي لمسابقة الوظائف الحكومية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 08:25 مساءً - في خطوة هامة لدعم الكوادر الوطنية في قطاع النقل، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم عن فتح باب الاستعلام للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، هذه الخطوة تأتي بعد الإعلان الذي نشره الجهاز في مارس الماضي، والذي يتيح الفرصة للمتقدمين للالتحاق بوظائف مهمة في أحد القطاعات الحيوية للدولة.

المسابقة تشمل عدة وظائف تقنية وفنية، منها وظائف "أخصائي حاسبات آلية" بالمستوى الوظيفي الثالث، إضافة إلى وظائف "مهندس تنفيذ كباري" و"مهندس تنفيذ طرق"، حيث تم الإعلان عن حاجات الهيئة العامة للطرق والكباري لتعيين 19 مهندسًا متخصصًا في تنفيذ الكباري والطرق، في خطوة تعكس التوجه الحكومي لتعزيز كفاءة البنية التحتية للنقل.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أن المتقدمين يمكنهم الآن الاستعلام عن القبول المبدئي من خلال بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتيح الموقع تفاصيل دقيقة حول مواعيد الامتحانات الإلكترونية الخاصة بكل وظيفة، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الامتحانات بعد الانتهاء من عملية الفرز والاختيار.

وفي خطوة متوقعة قريبًا، سيعلن الجهاز عن تفاصيل إضافية بشأن 11 وظيفة "حرفي رصف سادس" و10 وظائف "سائق سادس" الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على توفير فرص عمل متنوعة للمواطنين في مختلف المجالات.

كما حث الجهاز المتقدمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، والتي ستُساعد في ضمان سير عملية التقييم بكفاءة عالية، مشددًا على أهمية إتمام الاستعدادات اللازمة للمشاركة في الامتحانات.

الوظائف المطروحة ليست فقط فرصًا جديدة، بل تمثل أيضًا نقطة انطلاق للمواطنين الراغبين في الالتحاق بمؤسسات حكومية تخدم مشاريع وطنية ضخمة، وللاستعلام عن القبول المبدئي والمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبوابة.