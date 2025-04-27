أفيخاي يعلن عن استهداف أحد أفراد حزب الله في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 06:32 مساءً - أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عن تنفيذ غارة جوية استهدفت بلدة حلتا في جنوب لبنان، حيث أسفرت عن مقتل أحد أفراد حزب الله.

أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، بأن الهجوم كان موجهًا لشخص متورط في دعم جهود الحزب لإعادة تنظيم صفوفه في المنطقة.

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مصادر طبية تأكيدها مقتل شخص في الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية.

يأتي هذا الهجوم في وقت حساس حيث تشهد الحدود تصعيدًا في العمليات العسكرية، مما يعكس التوتر المتزايد بين الطرفين.

كمان أن هذا يعتبر خرقًا جديدًا للاتفاقات السابقة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

جدير بالذكر أن هذا الهجوم تزامن مع غارات سابقة استهدفت مواقع أخرى في لبنان، بما في ذلك هجوم استهدف سيارة في منطقة بعورتا جنوب بيروت، ما أسفر عن مقتل أحد القياديين في قوات الفجر، مما يعمق الأزمة الأمنية في المنطقة.