انطلاق فعاليات معارض الكتاب العربية لإتاحة الفرصة أمام الكتاب والقراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 06:32 مساءً - تتجدد الحركية الثقافية في العالم العربي مع انطلاق عدد من معارض الكتاب في عدة عواصم عربية، ما يعكس استمرار الاهتمام بالقراءة والثقافة رغم التحديات التي تواجهها.

تتيح هذه المعارض الفرص المتنوعة أمام المبدعين والقراء من أجل الاحتفال بالكتاب، وتفتح أمامهم أبواب الإصدارات الجديدة.

افتتحت تونس الدورة التاسعة والثلاثين من معرضها الدولي للكتاب، والذي يقدم هذا العام أكثر من ١١٠ ألف كتاب من ٢٩ دولة، كل هذا بهدف تعزيز الوعي الثقافي تحت شعار نقرأ لنبني.

بدأ في أبوظبي معرض الكتاب الدولي بفعاليات ثقافية تضم أكثر من ١٨٠ مفكرًا وأديبًا من مختلف الجنسيات، بما في ذلك أسماء بارزة مثل إبراهيم الكوني وسعاد لعبيز يقدم المعرض برنامجًا ثقافيًا متنوعًا.

أما في عمان، فقد انطلقت الدورة التاسعة والعشرون لمعرض مسقط الدولي للكتاب، بمشاركة ٦٧٤ دار نشر، حاضرين من ٣٥ دولة، ويستمر المعرض هذا العام في جذب الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

يقدم مهرجان الشارقة للطفل في دورته السادسة عشرة تقديم فعاليات متميزة للأطفال والكبار على حد سواء، كما يحتوي المهرجان أكثر من ٦٠٠ ورشة عمل تفاعلية، وكلها تهدف إلى تعزيز القدرات الإبداعية في مجالات متنوعة مثل السرد القصصي والفنون والموسيقى.

جدير بالذكر أن معرض الرباط الدولي للكتاب يواصل فعالياته في دورته التاسعة والعشرين، حيث يتوافد الزوار لحضور أهم حدث ثقافي في المغرب.