السعودية تهدف إلى تحقيق نجاحات كبيرة في المجال العلمي وفقًا لرؤية ٢٠٣٠

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 05:29 مساءً - ارتفعت أعداد المعامل البحثية في المملكة العربية السعودية لتتجاوز الألف معمل، موزعة بين ٣٠ جامعة ومركزًا بحثيًا، كل هذا يهدف إلى تعزيز التفوق العلمي للمملكة على الساحة الدولية.

أكدت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في تقريرها أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذه النجاحات، إذ تم نشر أكثر من ٥٥ ألف ورقة علمية في مجالات ذات أولوية مثل الصحة، والبيئة، والطاقة.

كما أكدت الهيئة أيضًا على دور التحالفات البحثية الوطنية التي تضم أكثر من ٧٥ جهة، إلى جانب مشاريع مثل التجمع الوطني لأشباه الموصلات، التي تعمل على توطين تكنولوجيا تصميم الرقائق الرقمية.

تم إطلاق البوابة الوطنية للوصول المفتوح لتوفير بنية تحتية بحثية متطورة للباحثين في المملكة.

شهدت المملكة زيادة بنسبة ٨٤% في معدل النشر البحثي، واحتلت مكانة مرموقة في مجال الاستشهادات العلمية بين دول مجموعة العشرين.

جدير بالذكر أنه وصل عدد الباحثين إلى أكثر من ٣٦ ألف، مع تأسيس ١٠ مناطق ابتكار في مختلف المناطق.