تدريبات بحرية في المملكة لحماية البلاد من أي هجوم مفاجئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 05:29 مساءً - أجرت القوات البحرية الملكية السعودية، التمرين البحري تصدي ٧، في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بمدينة الجبيل.

شارك في هذا التمرين وزارة الداخلية من خلال قطاع حرس الحدود في المنطقة الشرقية، إلى جانب وزارة الطاقة، التي تمثلها شركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج.

أوضح العقيد البحري الركن خالد بن مطلق المطلق، مدير التمرين، أن الهدف الرئيسي لهذا التمرين هو تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة التهديدات التي قد تحدث في خطوط الملاحة البحرية والمنشآت النفطية.

شمل التمرين مجموعة من الأنشطة التدريبية مثل محاضرات متخصصة، مناورات ميدانية، والتدريب على التعامل مع الألغام البحرية، كما تم التركيز على الدفاع عن المنشآت الحيوية وحقول النفط، بجانب التدريبات على التصدي للطائرات دون طيار.

يعتبر هذا التمرين جزءًا من سلسلة التدريبات التي تقوم بها القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز أمن البحر وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية للمملكة.