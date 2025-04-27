عامان من التضليل الممنهج .. هكذا أعد الشهيد السنوار لهجوم حماس في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:32 مساءً - في تحقيقات إعلامية إسرائيلية استندت إلى وثائق، ظهرت معالم استراتيجية واسعة النطاق نسجها يحيى السنوار، الزعيم العسكري لحماس والتي استهدفت تضليل إسرائيل وتمهيد الطريق لعمليات السابع من أكتوبر عام 2023.

وفقا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الأحد، نظرت قيادة حماس إلى عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية على غزة في عام 2021 باعتبارها "مكسب استراتيجي" سمح لها بتحقيق هدوء مؤقت واستغلال فترة التهدئة كستار للتجهيز لهجومها اللاحق.

وقد كشفت هذه المراسلات عن أن السنوار وظف فترة وقف إطلاق النار في زرع وهم بالاستقرار لدى الجانب الإسرائيلي، بينما كان في الخفاء يضع الخطط لتنفيذ عمليات واسعة النطاق في المستقبل.

تكشف إحدى المفارقات اللافتة التي تجلت في الوثائق مسألة شبكة أنفاق حماس التي يطلق عليها اسم "مترو غزة".،فعلى الرغم من إعلان إسرائيل عن تدمير أجزاء كبيرة منها، تشير الوثائق بوضوح إلى أن البنية التحتية للأنفاق ظلت إلى حد كبير غير متضررة.

وتفيد المراسلات التي جرت بين قيادات حماس وشخصيات إقليمية مثل حسن نصر الله (الذي لقي حتفه فيما بعد) وإسماعيل قاآني بأن الأضرار التي لحقت بالأنفاق كانت بسيطة وتم إصلاحها في وقت وجيز.

وقد سلط التقرير الضوء على التباين الكبير بين تقييمات الجيش الإسرائيلي والوضع الفعلي على الأرض، وهو ما سمح لحماس بالاستمرار في تعزيز قوتها بهدوء تام، بينما كانت إسرائيل تعيش في ظل شعور زائف بالأمن.