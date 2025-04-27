السعودية تحقق الريادة في الذكاء الاصطناعي وشركة HBE تدعمها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:32 مساءً - تسعى المملكة العربية السعودية إلى ترسيخ مكانتها العالمية في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الكامل، ذلك بالاستناد على رؤية ٢٠٣٠ التي تضع الابتكار في تصميم التطوير الاقتصادي.

تقدم الشركات العالمية مثل هيوليت باكارد إنتربرايز دعم لجهود المملكة من خلال عمل مبادرات توطين التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية.

جدير بالذكر أن هذه الشركة عرضت خلال مؤتمر ليب ٢٠٢٥ بالرياض أحدث حلولها التقنية، وذلك بهدف تمكين القطاعات المختلفة وتعزيز كفاءة الأعمال.

كما أكدت الشركة التزامها بمبادرة صنع في السعودية، وهذا من خلال توسيع عملياتها التصنيعية محليًا لدعم البنية التحتية الرقمية.

قدمت شركة HPE تقنيات متقدمة لتحليل البيانات وتحسين الأداء التشغيلي، بالإضافة إلى حلول لتقليل استهلاك الطاقة عبر أنظمة تبريد ذكية، مما يسهم في دعم أهداف الاستدامة الوطنية.