تسهيلًا للمغتربين .. تسجيل بيانات العقارات إلكترونيا عن بعد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:32 مساءً - أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد، أن تسجيل بيانات العقارات في قاعدة بيانات الرقم القومي سيتاح إلكترونيًا لتيسير الأمر على المواطنين المقيمين خارج البلاد، وأضاف:

"سيكون التسجيل متاح بالطرق التقليدية، سيتم توفيره أيضًا عن بعد عبر الإنترنت، مما يرفع أي عائق أمام المغتربين".

وخلال مناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، أشار فوزي إلى أن الحكومة تتبنى نهج متدرج لمعالجة الإشكاليات العقارية المتراكمة على مدار سنوات طويلة.

وأكد على أهمية التعامل الجذري والشامل مع هذه المشكلات، لكنه نوه أيضا بوجود تحديات قديمة تتطلب حلول موازية، مشددًا على حرص الحكومة على تفكيك هذه المشاكل الموروثة جنبا إلى جنب مع جهود التطوير.

كما لفت الوزير إلى أن جميع ملاحظات النواب بشأن التغيرات أو التوسعات في العقارات قد أخذت في الحسبان ضمن آليات تحديث قاعدة البيانات الجديدة، معبرًا عن شكره لأعضاء المجلس على المناقشات القيمة التي أثرت النقاش حول مشروع القانون.

ويكتسب مشروع القانون أهمية خاصة لتحقيقه أهداف النمو الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية 2030، والتي تتضمن التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.