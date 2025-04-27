الرئيس السيسي يُرحب برئيس البرلمان المجري ”لازلو كوفير”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:32 مساءً - في لقاء جمعه برئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لازلو كوفير، رئيس البرلمان المجري.

وقد أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري قد عبر عن ترحيبه بالضيف المجري، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تعود جذورها إلى تاريخ طويل من الصداقة بين الشعبين.

وقد أكد الرئيس على رغبة البلدين في تعزيز هذه الشراكة في كافة المجالات بما في ذلك التعاون البرلماني وذلك لتحقيق المصالح المشتركة.

خلال اللقاء أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري قد قدم عرض تفصيلي للتحركات المصرية الهادفة إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكد على أهمية مضاعفة المساعي لضمان استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافي لمعالجة الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها سكان القطاع.