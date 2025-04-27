لتسهيل خدمات العمل في موسم الحج.. الموارد البشرية السعودة تتيح خدمة أجير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:32 مساءً - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل الحج لهذا العام، خدمة أجير الحج، التي تتيح لأصحاب المنشآت استقطاب العمالة المؤقتة عبر منصة إلكترونية موحدة.

تهدف هذه الخدمة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، وضمان تنظيم العمل الموسمي بما يخدم احتياجات المنشآت والعاملين على حد سواء.

ولقد أكدت الوزارة ضرورة التزام الشركات بإصدار تصاريح عمل خاصة بالمتعاقدين الموسميين، مشددة على تطبيق العقوبات بحق المخالفين لأحكام النظام.

حيثُ دعت الوزارة السعوديين والمقيمين الراغبين في الالتحاق بأعمال الحج إلى تسجيل بياناتهم عبر منصة باب أجير، مما يتيح لهم فرصة الاطلاع على الوظائف الموسمية المتاحة والتقدم إليها بسهولة.

يمكنك فقط الدخول على منصة باب أجير، حيثُ تتيح المنصة الإلكترونية أدوات ميسرة لكل من الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب العمل، بما يسهم في تيسير التوظيف وإدارة التصاريح خلال موسم الحج.

تجدر الإشارة إلى أن أجير الحج يمكّن المنشآت من الإعلان عن وظائفها المتاحة، ويمنح الأفراد الفرصة للارتباط بعقود عمل مرنة ومؤقتة خلال فترة الحج، بما يضمن استفادة جميع الأطراف تحت مظلة نظامية واضحة.