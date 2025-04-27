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توقيع مذكرة تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة السياحة لسمعة السياحة

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توقيع مذكرة تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة السياحة لسمعة السياحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 02:28 مساءً - وقعت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة السياحة مذكرة بخصوص السياحة في المملكة العربية السعودية، وهي تهدف إلى الحفاظ على سمعة السياحة.

جدير بالذكر أن هذه المذكرة ما هي إلا إسهام متبادل بين النيابة ووزارة السياحة من أجل حماية البلاد، وتحقيق التكامل المؤسسي بين الطرفين.

تهدف هذه الشراكة إلى زيادة التوعية، والمبادرات التثقيفية، وذلك من أجل دعم العلاقة التعاونية بين الطرفين، وتحقيق مصلحة الوطنية.

تتخذ الدولة الإجراءات النظامية تجاه أي فرد يسيء إلى سمعة السياحة في البلاد، أو بالواجهة السياحية المقدمة، كل هذا من أجل حماية مكتسبات المملكة، وتحقيقًا لأهداف التنمية لعام ٢٠٣٠.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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