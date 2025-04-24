النيابة تباشر التحقيق في مشاجرة بالوراق أسفرت عن إصابة شخصين بحروق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 06:31 مساءً - باشرت النيابة المختصة تحقيقاتها في واقعة مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفرت عن إصابة شخصين بحروق متفرقة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة في إحدى مناطق الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إلى موقع البلاغ.

وتبيّن من التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات شخصية بين أطراف الواقعة، تطورت إلى التعدي بالأيدي واستخدام أدوات حادة، مما أدى إلى إصابة شخصين بحروق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، وسماع أقوال المصابين والشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.