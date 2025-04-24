موعد إجازة المولد النبوي الشريف رسميًا في عام 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 06:31 مساءً - تحل ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 ربيع الأول 1447 هـ، فيما تقرر أن تكون الإجازة الرسمية يوم السبت 6 سبتمبر، وفقًا لجدول العطلات الرسمية للعام الجاري.

وتُعد مناسبة المولد النبوي الشريف إحدى المناسبات الدينية الهامة التي يحتفي بها المسلمون حول العالم، استذكارًا لمولد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعبيرًا عن المحبة والارتباط الروحي بسيرته العطرة، وتختلف طرق الاحتفال بالمولد النبوي من بلد لآخر، حيث تحمل كل دولة طابعًا خاصًا:

في مصر، تنتشر مظاهر الفرح من خلال بيع حلوى المولد الشهيرة، وتزيّن الشوارع بعروسة المولد والحصان، في تقليد يعود للعصر الفاطمي.

وفي السعودية، تُقام حلقات الذكر والمديح النبوي في بعض المناطق، خاصةً مكة المكرمة، حيث تُستحضر السيرة النبوية.

أما الإمارات، فتنظم فعاليات تراثية وإنشادية تُعرف بـ"المالد" تُقام في المساجد والساحات العامة.

وتونس تُحيي المناسبة بتحضير “عصيدة الزقوقو”، وهي حلوى تقليدية تُعد خصيصًا لهذا اليوم.

وفي لبنان، تُزين المآذن وتُقام مجالس الذكر وتوزع الحلويات مثل الكنافة والمعمول.

أما الجزائر، فتُعد "الطمينة" أبرز مظاهر الاحتفال، إلى جانب حلقات الذكر والاجتماعات العائلية.

عبارات تهنئة في المولد النبوي