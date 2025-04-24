الأُمم المتحدة تُثني على دور شرطة مصر في حفظ السلام حول العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 06:31 مساءً - في زيارة رسمية لمصر، استقبل وزير الداخلية اللواء "محمود توفيق" المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة "فيصل شاهكار" حيث تم التباحث حول تعزيز التعاون بين المنظمة ووزارة الداخلية المصرية.

وقد أشاد المسؤول الأممي بدور مصر البارز كأحد المساهمين الرئيسيين في بعثات حفظ السلام الدولية، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية تتمتع بسمعة عالمية بفضل احترافيتها العالية في تنفيذ مهام حفظ السلام في مناطق النزاعات.

كما أبدى المسؤول الأممي رغبة المنظمة في توسيع المشاركة المصرية في هذه البعثات، خاصة عبر تعزيز دور الضباط وعناصر الشرطة النسائية.

بدورهِ، أكد وزير الداخلية على استعداد مصر الدائم لدعم الجهود الدولية، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتدريب كوادرها عبر المركز المصري المتخصص في تدريب قوات حفظ السلام.