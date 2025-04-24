رئيس ”المصرية للمطارات” يقوم بجولات دولية استعدادًا لإطلاق مبنى الركاب (4) بمطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 05:28 مساءً - أجرى المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، زيارات ميدانية لعدد من أبرز المطارات الدولية حول العالم، في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لتعزيز كفاءة المطارات المصرية ورفع جاهزيتها التشغيلية.

وتأتي هذه الجولات في سياق التحضير لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، الذي يهدف إلى تحويل المطار إلى مركز إقليمي متطور يعتمد على أحدث التقنيات الذكية.

وشملت الزيارات كلاً من الصين وإسبانيا، حيث اطّلع الوفد المصري على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وإدارة الموارد في الوقت الفعلي داخل المطارات، إلى جانب أنظمة إدارة حركة الركاب، ونُظم التفتيش الأمني وحلول الأمتعة المتكاملة.

في الصين، زار الوفد مدن جوانزو وشينزين وشيان، للتعرف على أحدث ابتكارات تشغيل المطارات باستخدام البيانات الضخمة، أما في مدريد، فشارك المهندس عرب في معرض ومؤتمر Passenger Terminal Expo 2025، الذي شهد حضورًا واسعًا من قادة صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.

وأكد رئيس الشركة أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تستند إلى تطوير البنية التشغيلية للمطارات الحالية، والاستفادة من التجارب الدولية في تصميم مبنى الركاب الجديد بما يحقق تجربة سفر ذكية ومتكاملة.

وأوضح أن المشروع يمثل إحدى المبادرات القومية الرائدة في تحديث منظومة الطيران المدني، وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي، مع تحسين مستوى الخدمات وجذب الاستثمارات العالمية، بما يدعم مكانة مصر كمحور إقليمي وعالمي للطيران والسياحة.