الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 40 عنصراً من الإرهابيين في عمليتين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 05:28 مساءً - كشف الجيش الصومالي اليوم الخميس 24 أبريل 2025 بالإعلان بالتعاون مع الأهالي لمقتل ما يزيد عن 40 شخص مسلح من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عمليتين منفصلتين في محافظة شبيلى الوسطى.

العملية الأولى، وقعت في منطقة ورغاطي، وأسفرت عن مقتل 22 شخص مسلح حاولوا الهجوم على المنطقة.

وفي العملية الثانية، وقعت في منطقة لأبي غولي، وتم فيها مقتل 20 عنصر آخر، وقوات الجيش قامت بالتأكيد على سيطرتها الكاملة على المنطقة، وتواصل عمليات التمشيط والتقييم الميداني.

أشادت الوزارة بدور الجيش وأهالي المنطقة في التصدي للهجوم، وأكدت على استمرار العمليات العسكرية لضمان الأمن في البلاد.