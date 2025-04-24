العلاقات المصرية الإيطالية: رؤية مشتركة لتعزيز التعاون والاستقرار الإقليمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 05:28 مساءً - في مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية المصري "بدر عبدالعاطي" ونظيره الإيطالي "أنطونيو تاياني"، تم التأكيد على التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد، التجارة، والطاقة المتجددة.

حيث تناول اللقاء سبل التعاون في الربط الكهربائي بين البلدين، إضافة إلى التوجه المشترك نحو التحول الأخضر.

كما تم التأكيد على أهمية دعم الاستقرار في منطقة البحر المتوسط، مع تركيز خاص على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب، كما أكد تاياني دعم إيطاليا لإقامة دولة فلسطينية قائمة بنفسها.

كما جاء في الحديث عن دعم إيطاليا لمصر في إيجاد حلول سياسية لأزمة ليبيا ، مع مشاركة مصر في استقرار قارة أفريقيا ، كما تم التطرق إلى دعم خطة الإعمار العربية في قطاع غزة، مع التأكيد على الدور المصري المحوري في هذا المجال.

يظهر اللقاء عمق الشراكة بين البلدين، ويعكس حرصهما المشترك على تعزيز التعاون المستدام وتحقيق الاستقرار الإقليمي.