السفير الصومالي يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء: علاقاتنا الأخوية راسخة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 04:32 مساءً - تقدّم السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأسمى التهنئة إلى مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أعرب السفير الصومالي عن تمنياته بأن تعود هذه المناسبة الوطنية الغالية على الشعب المصري بمزيد من التقدم والرخاء، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أواري عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الصومال بمصر، مشيدًا بالحرص المتبادل من قبل قيادتي البلدين على دفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر تطورًا، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

تأتي هذه التهنئة في إطار ما تشهده العلاقات الصومالية - المصرية من تعاون وثيق في مختلف المجالات، وسط توافق مشترك على دعم قضايا الأمة العربية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.